Empresas líderes de Corea responden a la estragegia New Deal

Photo : YONHAP News

Algunas de las principales empresas de Corea del Sur han respondido positivamente a la estrategia del New Deal coreano que el Gobierno impulsa para lograr un desarrollo nacional y económico acorde a las necesidades y exigencias del país a futuro.El eje central del New Deal coreano es invertir un total de 160 billones de wones hasta 2025 en tecnologías digitales, industrias y e infraestructuras ecológicas, al tiempo de mejorar la red de seguridad social, para crear 1,9 millones de empleos. A tal efecto, el Gobierno prevé realizar una inversión de 114,1 billones wones, así como incentivar a Gobiernos regionales a colaborar, y de traer una inversión privada de hasta 20,7 billones de wones.En este contexto, resultan alentadores los anuncios de las empresas líderes del país, al manifestar su voluntad de contribuir con esa estrategia nacional.Una de esas firmas es la tenológica Naver, administradora del mayor portal de Corea del Sur del mismo nombre, que se ofreció a analizar y a procesar los datos que viene acumulando desde hace dos décadas, en sintonía con el proyecto gubernamental de crear una "represa de datos" con hasta 140.000 datos que ahora serán de acceso público, para optimizar el ecosistema de desarrollo y aplicacion de tecnologias informáticas, de redes y de inteligencia artificial.Asimismo, Hyundai Motor anticipó que en base al objetivo del New Deal de promover las industrias ecológicas, lanzará 23 nuevos tipos de coches eléctricos al mercado hasta el año 2025, mientras que la empresa química LG Chem y la petrolera GS Caltex desarrollarán conjuntamente servicios exclusivos para conductores de vehículos eléctricos.