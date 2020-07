Arranca de lleno la actividad parlamentaria

Photo : YONHAP News

El lunes 20 comenzaron de lleno las actividades de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, en el marco del periodo de sesiones extraordinarias de julio, y el primero en ofrecer un discurso ante el hemiciclo en calidad de jefe parlamentario fue Kim Tae Nyun, del oficialista The Minjoo.Durante su comparecencia, este político enfatizó la necesidad de realizar una inteligente gestión de crisis ante la pandemia del COVID-19, que según vaticinan se prolongará. También adelantó que se esforzará por preparar leyes que secunden la estrategia del New Deal coreano, en particular por lograr cobertura universal para el seguro de desempleo, además de trabajar para aprobar -durante el periodo parlamentario de julio- las leyes para estabilizar el mercado inmobiliario.En cuanto a las relaciones intercoreanas, para sacarlas del actual punto muerto, Kim propuso optar por la cooperación sanitaria y la reactivación, tanto del turismo al monte Geumgang como del Complejo Industrial de Gaesong.Tras finalizar el discurso del jefe parlamentario de The Minjoo, la cámara legislativa dio paso a la evaluación del candidato a comisario general de la Policía Nacional, Kim Chang Ryong.Las preguntas se centraron en la demanda de acoso sexual contra el difunto alcalde de Seúl, Park Won Soon, surgiendo controversia por si Park fue avisado de la denuncia de antemano, y quién o quiénes filtraron dicha información. Además, al fallecer el demandado, es decir el alcalde capitalino, quien se suicidó un día después de presentar la denuncia, la Policía dio por cerrado el caso.Al respecto, el nominado a jefe policial respondió que supo de la denuncia la misma noche en que fue interpuesta, y agregó que la Policía investigará en base a las normas y principios vigentes, al tiempo de cooperar activamente con las indagaciones del Ayuntamiento seulita para aclarar la verdad.