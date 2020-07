Seúl descarta debates con Washington sobre reducción de tropas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha confirmado que no hubo ni hay debates entre Seúl y Washington sobre reducción de efectivos, refutando la información divulgada por la prensa extranjera sobre la opción aludida en Estados Unidos de aminorar su presencia militar en Corea del Sur.El portavoz de dicha cartera, Moon Hong Sik, declaró al respecto el lunes 20 que, como ya reiteró en pasadas ocasiones, las autoridades de ambas naciones no mantuvieron ni mantienen consultas sobre disminuir la magnitud de las tropas estadounidenses en territorio surcoreano.Previamente, el día 17, el diario The Wall Street Journal difundió que el Pentágono sugirió en marzo a la Casa Blanca que redujera los efectivos estadounidenses estacionados en Corea del Sur.Se estima que ese reportaje, que coincidió con el anuncio de Washington sobre la reubicación de sus tropas en el exterior, deja entrever la intención de la Administración Trump de presionar al Gobierno surcoreano para que aumente su aportación a los gastos de defensa combinada, para anotarse un punto a favor de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.