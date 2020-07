The Minjoo propone trasladar la capital administrativa a Sejong

Photo : YONHAP News

El representante parlamentario del oficialista The Minjoo, Kim Tae Nyeon, ha propuesto llevar a Sejong todas las entidades gubernamentales, incluyendo la Casa Presidencial y la Asamblea Nacional.Durante su primer discurso de la 21ª Legislatura, ofrecido en sesión plenaria de la Asamblea Nacional el día 20, Kim presentó esa propuesta, alegando la necesidad de transferir todas las instituciones gubernamentales a la ciudad de Sejong, para aliviar la concentración poblacional y los problemas inmobiliarios de Seúl y sus alrededores, al tiempo de equilibrar el desarrollo del país.Previamente, en 2004 el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional trasladar la capital administrativa de Seúl a Sejong, por lo que el proyecto fue modificado para convertir Sejong en una ciudad administrativa multifuncional.No obstante, The Minjoo considera que esa situación podría cambiar si oficialismo y oposición logran un consenso al respecto.El principal opositor Unidad Futura, rechazó la propuesta de The Minjoo al considera que es un tema complejo que requiere mucho análisis, mientras que la Casa Presidencial se abstuvo de pronunciarse al respecto, y solo dijo que seguirá en detalle los debates entre oficialismo y oposición.