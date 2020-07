Lee In Young alude a posible reunión de familias separadas en Chuseok

Photo : KBS News

Lee In Young, nominado a ministro de Reunificación, anunció que impulsará con fuerza un encuentro de familias separadas por la Guerra de Corea durante la festividad de Chuseok, que este año cae en septiembre, en un documentado presentado al diputado Kim Ho Young de The Minjoo como respuesta a la interpelación parlamentaria.Lee señaló como tarea prioritaria el reencuentro de las familias separadas, al margen de intereses políticos y dijo que impulsará esa reunión en pequeños grupos durante la festividad de Chuseok, considerando la pandemia del COVID-19.Explicó que el reencuentro de las familias separadas entre Norte y el Sur no es un tema de cooperación con Estados Unidos, sino un asunto interno y soberano de Corea del Sur.En ese contexto, también se comprometió a impulsar los proyectos intercoreanos de cooperación sanitaria y de ayudas alimentarias al Norte. En concreto, destacó que Seúl prevé enviar 200 mil toneladas de arroz a Pyongyang durante este año, y propuso un "pequeño comercio" de intercambio de mercancías con Corea del Norte.Finalmente, sobre la demolición de la Oficina Intercoreana de Enlace, Lee explicó que hay límites para pedir una indemnización a Pyongyang. En cuanto a las maniobras conjuntas con Washington para el segundo semestre, aludió a un posible aplazamiento o reducción de escala, en base a la prioridad de reanudar el diálogo entre Seúl y Pyongyang, y también entre Estados Unidos y Corea del Norte.