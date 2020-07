Seúl y Washington aplazan decisión sobre maniobras conjuntas

Photo : YONHAP News

Los jefes militares de Corea del Sur y Estados Unidos, Jeong Kyeong Doo y Mark Esper, mantuvieron una comunicación telefónica el martes 21, para hablar sobre el sistema de defensa combinada y las maniobras conjuntas.No obstante, no comentaron nada sobre una reciente información que aludía a una posible reducción de tropas estadounidenses en la península coreana.Al respecto, una fuente de Seúl comentó que Washington no mencionó nada sobre reducir efectivos en Corea del Sur y estimó que esa medida no sería fácil de concretar.En cuanto al entrenamiento militar conjunto previsto para agosto, los ministros de Defensa no llegaron a una conclusión. Mediante esas maniobras, Corea del Sur busca revisar el nivel de preparación de cara al traspaso del mando militar en tiempos de guerra, mientras que Estados Unidos se centra en mantener estable el sistema de defensa combinada.