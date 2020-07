Oficialismo insiste en trasladar la capital administrativa a Sejong

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo ha expresado su intención de concretar la propuesta de su jefe parlamentario, Kim Tae Nyun, de trasladar la capital administrativa a la ciudad de Sejong.El promotor de la iniciativa sugirió abrir un debate al respecto en un comité especial, y sobre el dictamen de que consideraba como inconstitucional el plan administrativo de 2004 con esa propuesta, comentó que si oficialismo y oposición logran cooperar hallarán una solución viable.En respuesta, el opositor Unidad Futura criticó la propuesta oficialista, que calificó como táctica para desviar la atención pública de la inestabilidad del mercado inmobiliario. No obstante, se mostró dispuesto a empezar un debate sobre medidas para promover y mejorar la ciudad de Sejong.El Partido Justicia, por su parte, dijo estar de acuerdo con trasladar la capital administrativa, pero señaló que si no hay intereses ocultos y la propuesta de The Minjoo es sincera, primero debería presentar un plan de acción detallado.