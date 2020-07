Seúl lamenta que Irán aludiera a acciones legales por deuda de petróleo

Photo : YONHAP News

Corea del Sur presentó el martes 21 una queja oficial contra Irán y citó a Saeed Badamchi Shabestari, embajador de ese país en Seúl, al Ministerio de Exteriores.El director para África y Oriente Medio, Ko Kyung Seok, preguntó al diplomático si el portavoz de la cancillería iraní había amenazado con llevar a Corea del Sur ante el Tribunal Internacional de Justicia si no pagaba su deuda petrolífera, comentario que calificó como "lamentable".En la misma línea se pronunció el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Kim In Chul, sin embargo, el embajador aclaró que las autoridades de Teherán pidieron la comprensión de Seúl, al explicar que dicho comentario a los medios no refleja la postura oficial del Gobierno iraní.