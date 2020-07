Comienza la interpelación parlamentaria al Gobierno

Photo : KBS News

El día 22 comenzó la interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión de Estado. Hasta el viernes 24 abordarán temas sobre política, relaciones exteriores, reunificació y seguridad, temas previstos para el miércoles, mientras que los dos días restantes analizarán la gestión económica y temas educativos, sociales y culturales, respectivamente.En concreto, el miércoles 22 se prevé que abordarán las sospechas de acoso sexual que implican al difunto alcalde seulita Park Won Soon, la tensión entre la ministra de Justicia y el fiscal general, y las políticas intercoreanas del Ejecutivo.Se estima en este contexto, que el oficialista The Minjoo urgirá a completar las tareas reformistas que impulsa el Gobierno de Moon Jae In, como la reforma de la Fiscalía y la creación de una unidad independiente para investigar delitos de altos cargos.Desde ya se anticipa que el principal opositor, Unidad Futura, aumentará su ofensiva contra Gobierno y oficialismo, criticando tanto lo que definen como "abuso de autoridad" por parte de la ministra de Justicia, Choo Mi Ae, como las políticas intercoreanas y de seguridad nacional.