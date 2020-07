El Gobierno anuncia nueva reforma de la ley tributaria

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el miércoles 11 nuevas reformas tributarias.En concreto, fijaron en 50 millones de wones el mínimo para gravar la inversión en acciones, 30 millones más que anteriormente.Así, los beneficios de los inversores minoristas en Bolsa no deberán tributar si los beneficios netos no superan los 50 millones de wones.Además, a partir del próximo año reducirán el impuesto de transmisión de valores en 0,02 puntos porcentuales, y ampliarán las exenciones de IVA para aquellos que no superen los 48 millones de wones anuales en ventas.También gravarán las ganancias de transacciones con virtuales, cuya tasa impositiva será del 20% para rentas de más de 2,5 millones de wones, y duplicarán los impuestos a los cigrrrillos electrónicos de tipo líquido.El Gobierno prevé presentar esta propuesta de reforma a la Ley Tributaria ante la Asamblea Nacional a principios de septiembre.