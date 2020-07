Parlamento evalúa al candidato a ministro de Reunificación

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional evaluará el jueves 23 la candidatura de Lee In Young a ministro de Reunificación, a través del Comité parlamentario de Asuntos Exteriores y Reunificación.Sobre el nominado, el oficialista The Minjoo opina que es idóneo para el cargo dadas su experiencia al frente de proyectos para el progreso de las relaciones intercoreanas y su capacidad para gestionar tareas de gran relevancia, como el proceso de desnuclearización de la península coreana.Unidad Futura, por el contrario, duda respecto al candidato a ministro de Reunificación, en particular por las sospechas en torno a la exclusión de su hijo del servicio militar y a su postura sobre temas relacionados con Corea del Norte, que el partido opositor considera controvertida.El mismo jueves 23 también tendrá lugar la interpelación al Gobierno sobre asuntos económicos, sesión a la que acudirán integrantes del Consejo de Ministros, incluidos el premier Chung Sye Kyun y el vice primer ministro de Economía Hong Nam Ki. Las preguntas a estos altos cargos se centrarán en la efectividad de las políticas inmobiliarias aplicadas hasta la fecha por el Ejecutivo de Moon Jae In, y en si la ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mi, debería o no conservar su puesto.