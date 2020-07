EEUU insta a LG Uplus a no usar proveedores de Huawei

Photo : KBS News

Estados Unidos está presionando a sus aliados -incluyendo a Corea- para que no usen equipos de Huawei, al considerar esa empresa como una amenaza para la seguridad nacional.El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que Robert Strayer, subsecretario de Estado adjunto de EEUU para la comunicación internacional y ciber comunicaciones, instó a LG Uplus de Corea del Sur, y a otros operadores de telecomunicaciones que usan productos de Huawei, a cambiarse a proveedores fiables, mediante una videoconferencia ante la prensa ofrecida el día 21, hora local.El funcionario puntualizó que hay países que no usan Huawei, citando como ejemplo a las firmas coreanas SK y KT, mientras que LG Uplus es la única empresa de telecomunicaciones de Corea que usan equipos de esa firma china.Strayer también resaltó que no dará incentivos a LG Uplus ni a otras empresas para cambiar de los actuales equipos a otros proveedores fiables, aludiendo básicamente a cuestiones de seguridad.Ante la creciente presión de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido han decidido eliminar a Huawei como proveedor de redes 5G.