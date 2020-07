Prevén una inminente reforma de gabinete

Photo : YONHAP News

Actualmente se plantea la posibilidad de ver una reforma de gabinete la próxima semana, en sintonía con los recientes cambios en el organigrama de la Casa Presidencial. Dicho pronóstico podría tener credibilidad, considerando que aumenta el descontento de la población ante escándalos que involucran a personas clave del oficialismo y las insatisfactorias políticas inmobiliarias.Por lo pronto, se estima que la reforma se efectuará antes de iniciar el primer periodo de sesiones ordinarias de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, el 1 de septiembre, pues el calendario político pendiente incluye audiencias de evaluación de candidatos a altos cargos y también la etapa preparatoria para las elecciones presidenciales de 2022, que se prevé comenzará el próximo año.Sin embargo, hay quienes hablan de una reforma limitada, y que solo afectará a los miembros del gabinete designados con la llegada de la Administración de Moon Jae In, como el ministro de Salud y Bienetar, Park Neung Hoo, y la canciller Kang Kyung Wha.Por ahora se ignora el futuro de la ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mi, sobre quien Presidencia mantiene un profundo dilema: bien podría salir del gabinete como responsable máxima del fracaso de las políticas inmobiliarias, o bien mantenerla para no admitir públicamente ese fracaso y no mostrar vulnerabilidad ante la ofensiva opositora.