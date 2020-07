Moon elogia el desarrollo de un nuevo misil balístico surcoreano

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In dio la enhorabuena por el éxito en el desarrollo de un nuevo misil balístico surcoreano.El jueves 23 el mandatario visitó la sede en Daejeon de la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD), donde pudo inspeccionar nuevas armas estratégicas de vanguardia.Una vez allí, felicitó al personal de dicha entidad por el éxito en la fabricación del nuevo misil balístico con una capacidad de carga de entre las mejores del mundo, si bien al ser un tema de seguridad no pudo ofrecer detalles a la prensa.Supuestamente, los comentarios de Moon aluden al misil Hyunmoo-4, que cuenta con un alcance máximo de 800 kilómetros y puede transportar una ojiva de hasta 2 toneladas.También aplaudió la creación del radar AESA, como equipamiento básico para el proyecto de avión de combate surcoreano KF-X.Finalmente, enfatizó que desde que su Gobierno asumiera el poder no ha habido ningún caso de corrupción en el sector defensa, algo que antes era frecuente y frenaba el desarrollo del sector.