Arranca la carrera para liderar el oficialista The Minjoo

Photo : KBS News

El partido oficialista The Minjoo comenzó la carrera interna por la gerencia del partido con un evento el domingo 26, durante la reunión de representantes de Gangwon, donde los candidatos recabaron apoyos.El primero en postularse fue Lee Nak Yon, quien destacó su experiencia como primer ministro y jefe del comité contra COVID-19 del partido. Adelantó que al frente del oficialismo, liderará el debate sobre el traslado de la capital administrativa y el equilibrio en el desarrollo nacional, además de transformar The Minjoo en un partido más consciente hacia los más débiles y las minorías sociales.En tanto, Kim Boo Kyum enfatizó su compromiso por superar el regionalismo y la unidad nacional, mientras que Park Joo Min -el más joven de los tres- apostó por un cambio de generación para transformar al oficialista en un partido más abierto y comunicativo con el pueblo.El nuevo líder de The Minjoo será elegido durante el congreso nacional del partido, que tendrá lugar el 29 de agosto.