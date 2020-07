Detectan fallos en sistema de seguridad fronteriza

Photo : YONHAP News

Un norcoreano que previamente desertó a Corea del Sur, recientemente volvió de nuevo a Corea del Norte, mostrando fallos en los sistemas de vigilancia y seguridad fronteriza del país.Según informan, el Ejército surcoreano supo del caso después que los medios norcoreanos informaran del regreso clandestino de un desertor norcoreano desde el Sur.Se cree que el desertor - de apellido Kim- cruzó la frontera desde la isla de Ganghwa, al noroeste de Seúl, por un punto de la desembocadura del río Han que solo dista entre 1,3 y 2,5 km de territorio norcoreano, ruta que antes usaban los desertores para llegar a nado a Corea del Sur.Al no haber detectado daños en la alambrada, las autoridades estiman que pudo cruzar por el alcantarillado.Actualmente el Estado Mayor Conjunto investiga por qué no fue detectado por las cámaras de vigilancia, o por qué no reportaron ningún movimiento extraño en la zona.Pero no es la primera vez que detectan fallos en el sistema de vigilancia surcoreana. En junio de 2019, un bote de pesca norcoreano cruzó la frontera marítima y llegó hasta el puerto de Samcheok sin ser detectado, mientras que en primavera de este año varios barcos de contrabando chinos llegaron a Taean, en el Mar del Oeste.