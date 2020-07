Pyongyang insiste en que no hay casos de COVID-19 en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Aún tras inquietarse por la entrada en su territorio de un desertor sospechoso de tener COVID-19, Corea del Norte insiste en que el virus no ha llegado a su territorio.El Diario Rodong, boletín oficial del Partido de los Trabajadores, divulgó el jueves 30 un reporte destacando la importancia de respetar las pautas sanitarias para mantener la situación actual libre de contagios, pues hasta la fecha Corea del Norte no ha reportado ningún caso de COVID-19.El diario advirtió, sin embargo, de no bajar la guardia pues el descuido y la negligencia pueden dejar crisis irrevocables. Agregó que, como parte del sistema nacional de emergencia sanitaria, figura el cierre total de fronteras por tierra, mar y aire.