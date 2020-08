Corea y EEUU prosiguen negociación sobre reparto de gastos de defensa

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores explicó el día 30 que las negociaciones con Estados Unidos sobre el Acuerdo Especial sobre Reparto de Gastos de Defensa (SMA) continuarán sin problemas, pese al reciente reemplazo del jefe negociador estadounidense.Kim In Chul, portavoz del Ministerio de Exteriores, subrayó que Seúl sigue negociando con Washington sobre reparto de gastos de defensa combinada, para lograr un acuerdo aceptable por ambas partes en el menor plazo posible.El departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el día 29, hora local, que James DeHart, previamente a cargo del equipo negociador de Washington, fue nombrado coordinador de temas del Ártico, pero aún no han comunicado quien sustituirá a DeHart.Los equipos negociadores de Corea y Estados Unidos alcanzaron un preacuerdo a finales de marzo, cuando Seúl ofreció aumentar su aportación en un 13%, pero el pacto no fue cerrado al rechazar el presidente Donald Trump la propuesta.