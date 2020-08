Equipo de vigilancia detectó al desertor que volvió al Norte

Photo : YONHAP News

Según informó el Estado Mayor Conjunto el viernes 31, los equipos de vigilancia militar surcoreanos captaron imágenes del desertor norcoreano que volvió clandestinamente a Corea del Norte, pero el Ejército no reaccionó a tiempo al orientar la vigilancia a las unidades de primera línea en zona fronteriza.Las investigaciones apuntan a que el desertor cruzó por la zanja de drenaje, eludiendo la vigilancia del Ejército, y en solo 12 minutos llegó al río Han, para dirigirse hacia el Norte.Si bien el radar de vigilancia militar y los dispositivos de observación térmica detectaron al hombre siete veces desde que llegó al río Han, captar todo el proceso de fuga hacia el Norte resultó inútil al no haber vigilancia.También revelaron que el hombre llegó en taxi hasta unos 200 metros del puesto de control civil, pero los guardias no lo comprobaron ni informaron a sus superiores.El Estado Mayor Conjunto anunció que, en base a los resultados de las investigaciones, sancionará a los comandantes del Cuerpo de Marines y al Cuerpo de Capitanes del Ejército y despedirá al comandante de la Segunda División de Marines.