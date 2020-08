El presidente suspende sus vacaciones tras los daños por las lluvias

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In canceló sus vacaciones de verano para gestionar los daños provocados por las lluvias torrenciales, que afectan a casi todo el territorio nacional, pero especialmente a la zona centro.El mandatario pensaba tomar vacaciones esta semana y permanecer en su residencia particular en Yangsan, Gyeongsang del Sur. No obstante, al aumentar las pérdidas, sobre todo en el área central del país, canceló sus planes y volvió al despacho presidencial en Seúl.Al continuar las precipitaciones, el primer ministro Chung Sye Kyun llamó a no realizar actividades al aire libre y evitar ir a zonas de riesgo, además de adoptar las precauciones necesarias en caso de residir en zonas de posibles inundaciones o deslizamientos.