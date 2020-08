EEUU apoya a Japón en disputa con Corea sobre restricciones comerciales

Photo : YONHAP News

Ante la demanda presentada por Seúl ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra Tokio y las restricciones que ese país mantiene a las exportaciones hacia Corea del Sur, Washington ha opinado que esas medidas no pueden ser sometidas a arbitraje internacional pues atañen a la seguridad nacional de Japón. Así, Estados Unidos ha apoyado a Japón, si bien aún se ignora cómo o hasta qué punto su postura influirá en el proceso de resolución de conflictos en marcha en la OMC sobre esas restricciones comerciales.El comentario del país norteamericano, según las actas publicadas en la página web de la OMC el lunes 3, se produjo durante la reunión del Órgano de Resolución de Conflictos de dicha entidad internacional del 29 de julio.La delegación estadounidense expresó que Japón tiene derecho a adoptar las medidas que considere oportunas para su seguridad nacional, dejando entrever que las limitaciones de Tokio son medidas de una nación soberana para proteger su seguridad, y no procede que un tercer país -en este caso Corea del Sur- plantee el caso ante la OMC o que esa entidad medie al respecto.Además, criticó que la demanda de Corea del Sur contra Japón vulnera el principio de no intervención en temas de seguridad nacional, respetado durante décadas, poniendo en riesgo el sistema de la Organización Mundial del Comercio, Resaltó en esta línea, que el inapropiado arbitraje de la OMC sobre un conflicto entre Rusia y Ucrania sirve ahora como base a muchos de los estados integrantes para cuestionar medidas de seguridad nacional de otras naciones.Previamente, cuando Rusia impidió el paso por su territorio de unos cargamentos de Ucrania alegando que podría atentar contra su seguridad nacional, la OMC determinó que para restringir una actividad eran necesarios motivos contundentes y racionales, destacando que no toda regulación comercial puede ser vista como una medida de seguridad nacional.En todo caso, la explicación más convincente del comentario de Estados Unidos, es que sintoniza con su postura de que organismos internacionales como la OMC, no están facultados para juzgar asuntos de seguridad nacional de un tercer país, en alusión a medidas de Washington como elevar los aranceles a la importaciones de bienes siderúrgicos o ampliar el veto a Huawei.