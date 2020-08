Seúl espera sincera respuesta de Tokio ante incautación sobre Nippon Steel

Photo : YONHAP News

Al finalizar los trámites judiciales sobre incautación de bienes de Nippon Steel & Sumimoto Metal, empresa japonesa que insiste en rechazar el veredicto del Tribunal Supremo de Corea del Sur para indemnizar a unos demandantes que fueron víctimas de explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial, Seúl espera una respuesta sincera al problema por parte de Tokio.Kim In Chul, portavoz del Ministerio de Exteriores, declaró al respecto el martes 4 que la incautación de bienes como compensación indemnizatoria forma parte de un procedimiento judicial, y por tanto no corresponde al Ejecutivo hacer valoraciones, más allá de incidir en la importancia de resolver los problemas mediante el diálogo.En cuanto a las recientes noticias que anticipan represalias por parte de Japón, Kim puntualizó que las contramedidas llegarán si el país vecino actúa, aunque por ahora el Gobierno surcoreano valora diversos escenarios.El portavoz también aludió al GSOMIA, el acuerdo de intercambio de información militar entre Corea y Japón, señalando que Seúl decidirá si suspender o mantener el pacto en base a la decisión de Tokio sobre los límites a la exportación contra Corea. Pero, señaló que el pacto puede cancelarse en cualquier momento, pues no está sujeto a renovación anual.