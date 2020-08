La ex secretaria de Estado adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, ha expresado que no debería discutirse si Corea del Sur aporta lo suficiente por la protección militar estadounidense a la hora de tratar con Corea del Norte.Respondiendo a la pregunta de cómo abordaría el problema nuclear de Corea del Norte, país que podría poseer unas 50 armas nucleares, durante una videoconferencia del Foro de Seguridad Aspen, Sherman respondió que primero habría que restaurar los lazos con Corea del Sur y Japón, al tiempo de señalar que el Gobierno surcoreano está pagando por las tropas estadounidenses, al tiempo de puntualizar que el estacionamiento de tropas en la península coreana se mantiene porque beneficia a Estados Unidos. Sus comentarios podrían interpretarse como una crítica a la Administración de Donald Trump, que presiona por aumentar la aportación de defensa de sus aliados.La ex funcionaria, que trabajó durante el gobierno de Barack Obama, destacó que el asunto norcoreano es un tema muy complejo, al recordar que Corea del Norte posee armas nucleares, y eso implica que puede usarlas.