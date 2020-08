Partidos coinciden en adoptar nuevo presupuesto contra desastres por lluvias

Photo : KBS News

Al aumentar los daños generados por las lluvias torrenciales en todo el país, entre la clase política crece la opinión a favor de un cuarto presupuesto adicional.El oficialismo anticipó que valora establecer un nuevo presupuesto complementario, para paliar los daños de las lluvias. Lee Hae Chan, líder de la formación, declaró el domingo 10 que coordinará una consulta de alto nivel al respecto entre The Minjoo y el Gobierno.Esta iniciativa llega una semana después de aprobar el tercer presupuesto complementario, pues de los dos billones de wones de fondos reservados restantes, destinarán la mitad a fomentar la red de cobertura de empleo.El principal opositor, Unidad futura, también se mostró a favor de diseñar un nuevo presupuesto adicional para paliar los daños causados por las lluvias. Su responsable interino, Kim Jong In, explicó que no hay más opción, pues los fondos de reserva son escasos.En tanto, el Partido Justicia urgió a la pronta aprobación de un nuevo presupuesto para reparar los daños por las lluvias.De concretarse, sería la primera vez en 59 años, desde 1961, que Corea del Sur establece un cuarto presupuesto complementario.No obstante, algunos expertos no consideran oportuna dicha medida, pues podía haber rebrotes de coronavirus, y los gobiernos regionales aún tienen unos 3 billones de wones en fondos de reserva para desastres.