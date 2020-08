Moon Jae In nombra tres nuevos secretarios presidenciales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In designó el lunes 10 tres nuevos secretarios presidenciales, mientras aumentan las críticas ante los malos resultados de las medidas inmobiliarias.Choi Jae Sung, ex legislador oficialista, fue designado secretario-jefe para Asuntos de Estado, mientras que Kim Jong Ho, secretario general de la Junta de Auditoría e Inspección, fue nombrado secretario-jefe de Asuntos Civiles, y Kim Je Nam, ex legisladora del Partido Juticia, asumió el cargo de secretaria-jefa de Asuntos Cívicos y Sociales.Sus predecesores, Kang Gi Jung, Kim Jo Won y Kim Geo Sung, renunciaron en bloque el viernes pasado en responsabilidad por la "situación actual", presuntamente en alusión a las fallidas medidas inmobiliarias.El jefe de Gabinete, Noh Young Min; el secretario-jefe de Gestión de personal, Kim Oe-sook; y el secretario-jefe de Relaciones Públicas, Yoon Do Han, también presentaron su renuncia, pero por ahora no han designado a sus sucesores.