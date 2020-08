El presidente ordena destinar todo recurso posible a reparar daños

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha urgido a valorar cualquier medida para paliar los daños causados por las lluvias durante las últimas semanas, incluyendo los recursos disponibles para apoyar a los afectados y cubrir pérdidas.El mandatario asistió el martes 11 a la reunión de urgencia del Consejo de Ministros, convocada para gestionar la crisis climática, y definió como prioridad no dilatar las tareas de reparación. Resaltó que aunque Corea se esmeró en implantar un sistema eficaz de gestión de desastres por las numerosas contrariedades vividas, este año ha sufrido las mayores pérdidas humanas en nueve años, ante una grave catástrofe derivada del cambio climático global.Moon urgió a los ministros a velar por la seguridad de la población y de las instalaciones público-privadas, además de impulsar la digitalización de infraestructuras sociales básicas, en referencia a control y operativa de sistemas fluviales y presas, que definió como una de las tareas del New Deal coreano.