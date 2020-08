El respaldo popular a Unidad Futura supera a The Minjoo

Photo : YONHAP News

El conservador Unidad Futura ha ganado a The Minjoo en apoyo popular por primera vez desde la destitución de la presidenta Park Geun Hye, mientras que el partido oficialista sigue perdiendo simpatizantes entre sus incondicionales y en las regiones consideradas su principal plataforma de apoyo, como Jeolla.La remontada se observa en una encuesta llevada a cabo del 10 al 12 de agosto entre 1.507 ciudadanos mayores de edad, un 33,4% de los cuales, 1,7 puntos menos que la semana anterior, apoyó a The Minjoo, mientras que un 36,5%, 1,9 puntos más que el sondeo previo, mostró simpatía por Unidad Futura. Si bien la distancia entre ambos se incluye en el margen de error, destaca la superioridad del principal opositor sobre el oficialista, al ser la primera vez que un partido derechista conservador supera a The Minjoo en apoyo popular desde octubre de 2016.El sondeo presenta un margen de error de 2,5 puntos y un nivel de confianza del 95%.