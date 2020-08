Presidente designa 11 localidades más como zona de desastre

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha designado once localidades más al sur del país como "zona especial de desastre", horas después de instar a ministerios y entidades relacionadas al respecto, incluyendo no solo ciudades o distritos, sino también divisiones administrativas inferiores.El viceportavoz de la Casa Azul, Yoon Jae Kwan, dio a conocer el jueves 13, que la designación llegó tras el recorrido del mandatario por las regiones más afectadas por las lluvias de las últimas semanas, específicamente la localidad de Hadong en Gyeongsang del Sur, Gurye en Jeolla del Sur y Cheonan en Chungcheong del Sur.Durante ese trayecto, Moon enfatizó la importancia de adoptar medidas ágiles y oportunas para aliviar las dificultades de la población, al tiempo de comprometerse a realizar mayores esfuerzos para brindar el apoyo necesario para paliar los daños.Así, se eleva a dieciocho el total de zonas especiales de desastre, asignadas de cara a ofrecer ayuda a los damnificados y a reparar los daños.