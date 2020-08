Lee Jae Myung emerge como candidato presidencial favorito

Photo : YONHAP News

Un sondeo público refleja que Lee Jae Myung, el gobernador de la provincia de Gyeonggi, supera al ex primer ministro, Lee Nak Yon, en cuanto a popularidad como candidato a la próxima presidencia de Corea del Sur.Según un sondeo de Gallup Korea al respecto, un 19% de los encuestados prefirió a Lee Jae Myung, frente al 17% del legislador oficialista Lee Nak Yon, aumentando el primero seis puntos más respecto al mes de julio, mientras que el ex premier perdió 7 puntos, cediendo el primer puesto a su rival.En tercer lugar se sitúa el fiscal general Yoon Seok Youl, con un 9% de apoyo popular, seguido por Ahn Cheol Soo, al frente del Partido del Pueblo (3%) y por Hong Joon Pyo, ex-representante de Libertad Corea (2%).Por otra parte, el sondeo refleja que la tasa de popularidad del presidente Moon Jae In cayó al 39%, un 5% menos que el mes anterior.El sondeo fue realizado del 11 al 14 de agosto entre 1.001 adultos mayores de 18 años. Presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales.