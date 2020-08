Lee Nak Yon da negativo en el test de coronavirus

Photo : YONHAP News

Lee Nak Yon, uno de los candidatos más valorados como próximo presidente de Corea del Sur, dio negativo en la prueba de COVID-19, tras entrar en contacto indirecto con un positivo.Así lo anunció el miércoles 19 el legislador de The Minjoo mediante Facebook, al confirmar que la prueba realizada el día anterior en el Centro Médico Nacional había dado negativo.Expresó su agrademiento a todos los que se interesaron por su salud, y resaltó que discutirá con su formanción The Minjoo y la Asamblea Nacional sus próximas actividades públicas, para poder garantizar la seguridad frente al COVID-19.Lee tuvo que pasar la prueba del coronavirus tras participar en un programa de radio de CBS el martes 18, al confirmarse uno de los integrantes del elenco que usó el mismo estudio minutos antes había dado positivo. Supuestamente, Lee usó la misma silla y micrófono que ese positivo, aunque no mantuvo contacto físico directo.Tras la prueba, Lee canceló su agenda y entró en aislamiento por precaución.