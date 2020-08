Corea del Norte convoca sesión plenaria del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte ha dado a conocer que el Partido de los Trabajadores celebró el 19 de agosto una reunión plenaria del Comité Central, decidiendo convocar el octavo congreso del partido para enero de 2021.Según dicho medio, durante la sesión el dirigente norcoreano Kim Jong Un anticipó que el próximo congreso se centrará en analizar la orientación y las debilidades de los proyectos nacionales en marcha o futuros, además de definir nuevos objetivos estratégicos. En particular, avanzó que ese encuentro servirá para establecer un nuevo plan quinquenal de desarrollo nacional.Durante la sesión plenaria del Comité Central del partido norcoreano, tanto Kim Jong Un como el resto de asistentes reconocieron que los proyectos de desarrollo económico se han complicado ante el desfavorable contexto internacional y otros retos inesperados, llevando a no alcanzar algunos objetivos previstos, mientras que el nivel de vida de los ciudadanos no ha mejorado lo suficiente.Corea del Norte convocó la última sesión plenaria del Partido de los Trabajadores hace ocho meses, del 28 al 31 de diciembre de 2019.