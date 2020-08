Seúl y Washington no avanzan en reparto de gastos de defensa

Photo : YONHAP News

Seúl ha comenzado a negociar con la nueva representante de Washington para actualizar el sistema de reparto de gastos de defensa combinada, pero las conversaciones siguen estancadas, pues ambas partes no logran estrechar posturas.Al respecto, el Ministerio de Exteriores dio a conocer el jueves 20, que el delegado surcoreano Jeong Eun Bo mantiene actualmente consultas telefónicas y por correo electrónico con la nueva negociadora de Estados Unidos sobre gastos de defensa, Donna Welton, aunque por ahora no hay avances.Corea del Sur y Estados Unidos se muestran a favor de mantener una estrecha comunicación para definir el reparto de gastos. En todo caso, algunos opinan que no será fácil acercar posturas, máxime ante las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, pues probablemente la Administración Trump presionará más para que Seúl aumente su aportación en gastos de defensa combinada.