Alerta en el sector político ante el nuevo brote de COVID-19

Photo : KBS News

El COVID-19 mantiene en alerta máxima al sector político.Lee Nak Yon, ex-premier y diputado de The Minjoo, dijo que mantendrá el aislamiento hasta el 31 de agosto, tal como le ordenó un centro de salud pública, pese a haber dado negativo en las pruebas de coronavirus, a las que tuvo que someterse tras visitar un estudio de radio, en el que minutos antes estuvo otra persona que dio positivo.Con el aislamiento voluntario de Lee, The Minjoo se ha visto obligado a cambiar la agenda de los comicios para elegir a la cúpula dirigente del partido gubernamental, y ha optado por celebrar la convención de modo virtual y a menor escala.En tanto, el Parlamento también ha entrado en fase de alerta por el rebrote de COVID-19 en el país. La audiencia pública del nominado al jefe del Servicio Nacional de Impuestos, Kim Dae Ji, fue realizada co una escasa participación de personas.Además, otras reuniones y preparativos de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional minimizarán las actividades presenciales, realizándolas en línea o postergándolas para más tarde.