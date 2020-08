Moon advierte de la gravedad de la actual situación del COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado que como encargado de la gestión sanitaria nacional, siente una gran responsabilidad ante el drástico aumento de contagios de COVID-19 en el país los últimos días.El mandatario se reunió el jueves 20 con líderes católicos y puntualizó que el virus amenaza gravemente la salud de los ciudadanos, sobre todo en la zona capitalina, poniendo de nuevo a prueba el sistema sanitario de Corea.Enfatizó que el exitoso control de la pandemia hasta la fecha ha sido posible gracias a la solidaridad de la población, que confió en el Gobierno y cooperó con las medidas adoptadas para frenar los contagios. Pero el repunte de contagios plantea el riesgo de que ese logro se desmorone. Agregó que la prioridad número uno del Estado es la seguridad de los ciudadanos, y por tanto tendrá mano dura con quienes no cumplan las pautas sanitarias y de distanciamiento social, aumentando el riesgo de socavar la sanidad pública.En este sentido, Moon pidió a las comunidades religiosas dar ejemplo, procurando no interferir en el control sanitario y contribuyendo a combatir el COVID-19. Su comentario, si bien no fue explícito, aludía indirectamente al reto que representan actualmente los contagios colectivos surgidos en algunas iglesias capitalinas, como la Presbiteriana Sarangjeil.