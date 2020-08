Líder norcoreano delega ciertas responsabilidades en su hermana

Photo : KBS News

El líder norcoreano Kim Jong Un ha delegado ciertas responsabilidades en su hermana menor, Kim Yo Jong.Así lo dio a conocer el jueves 20 el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) ante el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional. Dos legisladores integrantes de ese comité, Kim Byung Ki, de The Minjoo, y Ha Tae Kyung, de Unidad Futura, explicaron que ese gesto podría tener como objetivo aliviar cierta carga del líder supremo y evitar que asuma toda la responsabilidad si sus políticas no tienen éxito, al tiempo de descartar problemas de salud por parte del mandatario norcoreano.Aclararon que Kim Jong Un aún ejerce un "poder absoluto" y que esa medida no implica en modo alguno haber designado a su hermana como sucesora, ni allanar el terreno a futuro un posible sucesor.Los legisladores explicaron que, como subdirectora del Partido de los Trabajadores y actual "número dos" de facto en Corea del Norte, han delegado en Kim Yo Jong las competencias en asuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, mientras que el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Estatales, Pak Pong Ju, y el primer ministro del Gabinete, Kim Tok Hun, se encargarán de temas económicos.