Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Lee In Young, ha expresado que el envíos de medicinas y alimentos a Corea del Norte para mejorar la salud de niños, mujeres y ancianos no debería suspenderse por ninguna circunstancia política.Así lo expuso durante el Foro para la Paz y la Reunificación celebrado en la mañana del viernes 21, con motivo del 75º aniversario del Día de la Liberación, en donde destacó la necesidad de mantener una continua cooperacion y comunicación intercoreana, pues las calamidades y los desastres naturales no conocen fronteras.En esa línea, el ministro puntualizó que ningún tema político, diplomático o militar puede imponerse a "cuestiones de supervivencia", y aseguró que tanto el Sur como el Norte deben respetar ese principio para sobrevivir a esta era.Asimismo, aludiendo a la reciente autorización de envíos de kits de diagnóstico y otros productos sanitarios contra COVID-19 a Corea del Norte, resaltó su voluntad de estrechar aún más la cooperación intercoreana a futuro, así como lograr avances en el diálogos sobre desnuclearización y sobre cooperación económica intercoreana.