El nuevo hit de BTS desbanca en Spotify

Photo : YONHAP News

La nueva canción de BTS, 'Dynamite', subió al primer puesto de la lista de popularidad Global Top 50 de Spotify, la mayor plataforma de streaming de música del mundo, convirtiendo a la banda de K-pop en el primer grupo surcoreano en liderar dicho ranking.Hasta la fecha, la posición más alta de un artista coreano en Spotify fue el sexto lugar logrado en junio por Black Pink, con su tema 'How you like that'.'Dynamite' también estableció el récord de mayor volumen de streaming el día de lanzamiento, en lo que va de 2020. La canción, presentada a nivel mundial el 21 de agosto, logró solo en esa fecha más de 7,7 millones de reproducciones en Spotify.Asimismo, BTS subió con el mismo tema al primer puesto de la lista Top Song de iTunes, mientras que el vídeo musical de 'Dynamite' superó en apenas un día, exactamente en 24 horas y treinta minutos, los cien millones de reproducciones tras revelarse en YouTube.