Vicepremier aplaza decisión sobre nuevo subsidio por coronavirus

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, compareció el lunes 24 en una sesión del Comité Especial de Presupuesto y Cuentas de la Asamblea Nacional, para debatir sobre posibles nuevas ayudas por coronavirus, puntualizando que la decisión puede esperar hasta er cómo evoluciona la situación del COVID-19 durante la semana.El vicepremier expresó que el panorama actual es relativamente mejor que el de mayo, cuando el Gobierno aprobó la primera tanda de subsidios ante la grave crisis sanitaria, y por tanto en el seno del Ejecutivo por ahora no hay un amplio debate sobre un segundo subsidio.Sin embargo, anticipó que, en caso de haber subsidios adicionales, tendrán requisitos diferentes, dando a entender que podrían no ser universales y que el reparto sería selectivo, priorizando a los más vulnerables.Hong explicó que, en su opinión, lo ideal no es repartir ayudas al 50% con menos ingresos sin distinciones, sino a los hogares más necesitados, criterio que ya contempla la ejecución del tercer presupuesto complementario.Aunque indirectamente, el vice primer ministro mostró cierto escepticismo ante un segundo subsidio por COVID-19, recordando que esa medida inevitablemente requerirá emitir bonos estatales.