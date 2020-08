Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha retirado una propuesta de negocio con la Compañía de Comercio de Corea del Norte, Kaesong Koryo Ginseng Trading Company, con la que programaba realizar intercambio de productos.Kim Byung Ki, legislador del partido The Minjoo, y Ha Tae Kyung, de Unidad Futura, secretarios del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, confirmaron que el Ministerio de Reunificación suspendió dicho plan durante una audiencia parlamentaria a puerta cerrada el día 24, a la que acudió el viceministro de Reunificación, Seo Ho.Según explicó el diputado Han, al parecer, dicho ministerio no comprobó adecuadamente que dicha empresa norcoreana es objeto de sanciones internacionales, hecho que ha motivado la cancelación del proyecto por completo, en alusión a restaurar el intercambio comercial entre las dos Coreas mediante trueques a nivel privado.Kaesong Koryo Ginseng Trading Company está relacionada con Buró 39 en las oficinas del Partido del Trabajo de Corea del Norte, por tanto, figura entre las empresas sujetas a restricciones a nivel global.Anteriormente, el nuevo ministro de Reunificación surcoreano, Lee In Young propuso reanudar el intercambio y la cooperación entre las dos Coreas por medio del trueque, al no estar sujeto este tipo de intercambio a sanciones internacionales.