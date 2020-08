Moon llama al esfuerzo ciudadano para no elevar el nivel de alerta

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In hizo un llamamiento a la ciudadanía para cooperar con los esfuerzos del Gobierno contra el coronavirus, al señalar que si no se logra frenar el repunte, habrá que elevar las restricciones de distanciamiento social al nivel máximo.Moon puntualizó que actual situación es más grave que el brote ligado a Shincheonji, durante una reunión semanal con asesores de alto nivel de Cheong Wa Dae celebrada el lunes 24.Recordó que bajo las restricciones de Nivel 3 la vida diaria se paralizaría y eso supondría un gran golpe económico. Agregó que hasta el sistema de servicio médico podría colapsar, y por tanto pidió al pueblo unir fuerzas para evitar que la situación llegue al peor punto.El mandatario advirtió que no permitirá actos ilegales que dañen la vida ni la seguridad de los ciudadanos, al calificar las intervenciones maliciosas y organizadas contra los esfuerzos sanitarios y la difusión de falsas noticias, como crímenes antisociales. Matizó que el Gobierno recurrirá estrictamente al poder como medio para defender la seguridad ciudadana y el bienestar público.Finalmente, y sobre la huelga de médicos en todo el país para protestar contra el plan de reforma gubernamental sobre fuerza laboral médica, llamó a la moderación, indicando que las acciones grupales a cambio de vidas ciudadanas, en un momento en el que se deben unir todas las fuerzas, no recibirán el apoyo de nadie. Al respecto, llamó a encontrar soluciones a través del diálogo.