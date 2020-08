Reunificación cancela plan de trueque intercoreano

Photo : YONHAP News

Según informó el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional el lunes 24, el Ministerio de Reunificación ha anulado el plan de negocio con la Compañía de Comercio de Corea del Norte, Kaesong Koryo Ginseng Trading Company, sobre intercambio de productos.Kim Byung Ki, legislador del partido The Minjoo, y Ha Tae Kyung, de Unidad Futura, secretarios del Comité de Inteligencia, confirmaron la cancelación del plan durante una audiencia parlamentaria a puerta cerrada el día 24, al comprobar que esa empresa está bajo las sanciones internacionales.Previamente Lee In Young, nuevo ministro de Reunificación surcoreano, propuso reanudar el intercambio y la cooperación entre las dos Coreas mediante trueques a nivel privado, al no quedar dicho tipo de intercambio sujeto a sanciones internacionales.A tal efecto, valoraba autorizar un contrato entre la Asociación Cooperativa Agrícola de Reunificación Sur-Norte y Kaesong Koryo Ginseng Trading Company, para intercambiar algunos licores norcoreanos por azúcar surcoreano.No obstante, al estar dicha empresa norcoreana bajo las sanciones globales, anula toda posibilidad de intercambio.El Ministerio de Reunificación consideró inapropiado usar la palabra "retirar" al respecto, pues la cartera no ha usado esa expresión.También puntualizó que Kaesong Koryo Ginseng Trading Company es solo una de las muchas firmas norcoreanas con las que planea impulsar el trueque, por lo que seguirán buscando vías para reanudar el intercambio entre las dos Coreas.