Las huelgas retrasan las intervenciones quirúrgicas

Mientras continúa la huelga de médicos interinos y residentes en todo el país, a partir del día 24 fueron canceladas diversas intervenciones quirúrgicas por falta de personal médico.El Centro Médico Samsung, uno de los cuatro mayores hospitales en Seúl, solo el lunes aplazó 10 operaciones, mientras que los días 25 y 26 postergará entre 40 y 60 intervenciones, ante la huelga convocada por la Asociación de Médicos de Corea (KMA) en protesta por el plan gubernamental de aumentar el cupo de alumnos de medicina.El primer ministro, Chung Sye Kyun mantuvo diversas reuniones durante el domingo y el lunes con dicha entidad, pero no lograron acortar distancias.Aunque los médicos internos y residentes se comprometieron a colaborar activamente en la lucha contra el coronavirus, la asociación aclaró que ese compromiso no implican la suspensión de la huelga o la vuelta a la normalidad.Así las cosas, el presidente Moon Jae In expresó que responderá tajantemente ante huelgas colectivas ilegales que puedan comprometer la seguridad de los ciudadanos.