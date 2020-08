Gobierno se prepara para una posible recesión de larga duración

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el partido oficialista The Minjoo han decidido apostar por la expansión fiscal en el presupuesto de próximo año, considerando que la difícil situación económica podría alargarse por la crisis del COVID-19.Así lo acordaron durante el consejo consultivo del presupuesto, convocado el día 26 para definir el volumen y las directrices del prespuesto nacional para 2021.Cho Jeong Sik, presidente del Comité de Políticas de The Minjoo, explicó en sesión informativa tras el encuentro, que Gobierno y oficialismo coincidieron en la necesidad de apostar la expansión fiscal en 2021, para promover la recuperación económica y estabilizar la economía popular, mientras a nivel internacional aumenta la incertidumbre por el coronavirus y la contracción económica global podría prolongarse.Concretamente, acordaron aumentar en gran parte los prespuestos sobre "New Deal coreano", reactivar la economía local, reforzar el sistema de seguridad laboral y social, fomento del empleo juvenil y garantizar seguridad de los ciudadanos.También asignaron una partida extra al sector educativo, para implementar la educación gratuita en institulos de todo el país a partir de 2021.El Ministerio de Estrategia y Finanzas elaborará el presupuesto final para 2021, en base a lo acordado entre Gobierno y oficialismo, para presentarlo ante la Asamblea Nacional el 3 de septiembre.