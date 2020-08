Moon critica a una iglesia por interferir en el control sanitario

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha criticado que una iglesia en particular interfiere las tareas de las autoridades sanitarias.La crítica fue planteada por el mandatario el jueves 2 durante una reunión con varios líderes de la Iglesia Protestante, incluido el presidente conjunto de Iglesias Cristianas Unidas de Corea, Kim Tae Young, censurando el comportamiento de una cierta comunidad religiosa por continuar con los servicios presenciales, pese a las recomendaciones del Gobierno y al aumento de casos de COVID-19 en el país.Se estima que con "una iglesia en particular", Moon aludía indirectamente a la Iglesia Presbiteriana Sarangjeil, señalada como epicentro del reciente repunte de contagios en Corea, pues resaltó que entre los integrantes de esa comunidad religiosa se han confirmado más de mil casos, mientras que los contagios ligados a la protesta a la que esos fieles asistieron llega casi a 300, a día de hoy.Ante esta crítica, el presidente de las Iglesias Cristianas Unidas de Corea, Kim Tae Young, pidió al mandatario surcoreano no tratar a las entidades religiosas como a establecimiento comerciales, aún ofreciendo disculpas por el aumento de los contagios de COVID-19 en torno a las iglesias.Kim enfatizó que para aquellos que consideran la fe como parte de su propia existencia, la libertad religiosa es un valor tan insustituible como la vida misma.