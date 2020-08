Moon Jae In urge a las iglesias a suspender servicios presenciales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha conminado a las iglesias a abstenerse de realizar cultos presenciales, ante la rápida propagación del virus en la zona capitalina.Durante una reunión mantenida el jueves 27 con 16 líderes de la Iglesia Protestante, el mandatario censuró la actitud irracional de algunas iglesias al desafiar y obstaculizar los esfuerzos gubernamentales contra el COVID-19.Moon urgió a las iglesias a cumplir estrictamente las pautas sanitarias de prevención y a no ofrecer cultos presenciales hasta que mejore la situación del coronavirus en el país.Ante esta crítica, Kim Tae Young, presidente de las Iglesias Cristianas Unidas de Corea, expresó su pesar por el aumento de contagios de COVID-19 en torno a las iglesias, pero enfatizó que no pueden renunciar a los cultos, al ser la propia esencia de la fe.En cambio, propuso adoptar un certificado de cuarentena para aquellas iglesias que cumplan las medidas de seguridad, o limitar el número de fieles en cultos presenciales.El presidente consideró que esas medidas no son aceptables por ahora, y pidió acatar las pautas de seguridad del Gobierno, al tiempo de aludir a un debate posterior sobre actividades religiosas mientras dure la pandemia, con todos los líderes religiosos.