Refuerzan pautas de prevención en área metropolitana desde el día 30

Photo : KBS News

El Gobierno ha anunciado que mantendrá el Nivel 2 de distanciamiento social en la zona capitalina, aunque reforzará las medidas de seguridad desde el 30 de agosto.Así lo dio a conocer el Centro Nacional de Medidas contra Desastres, al explicar que adoptará medidas más estrictas en instalaciones de "alto riesgo" del área metropolitana de Seúl, del 30 de agosto al 6 de septiembre.Así, restaurantes y panaderías del área capitalina no podrán recibir clientes entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m, y solo podrán ofrecer servicios a domicilio en dicha franja horaria. También deberán respetar la distancia de seguridad de dos metros, usar mascarillas y llevar un registro de clientes.Las grandes franquicias de cafeterías no permitirán comer ni beber dentro del local, y solo podrán vender pedidos para llevar.También suspenderán la operación de instalaciones deportivas de interior, así como de academias privadas y salas de lectura.En el caso de las cárceles, deberán registrar a todos los visitantes y cumplir con pautas de seguridad, como uso de mascarillas; mientras que prohibirán las visitas de familiares en residencias de ancianos.Según el Gobierno, las nuevas medidas afectarán a unos 380 mil restaurantes y cafeterías, a 63 mil academias y a 28 mil instalaciones deportivas del área capitalina.