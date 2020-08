El partido oficialista confirma a Lee Nak Yon como nuevo líder

Photo : YONHAP News

Lee Nak Yon, ex primer ministro y legislador de The Minjoo, ha sido elegido como nuevo líder del partido oficialista.El partido gobernante The Minjoo celebró el día 29 la convención nacional, aunque esta vez fue online, para designar a los integrantes de la cúpula.Lee obtuvo un 60,77% de los votos, derrotando por gran diferencia a los otros contendientes, Kim Boo Kyum y Park Ju Min, quienes lograron 21,37% y 17,85%, respectivamente.Mientras, como miembros del Consejo Supremo fueron elegidos el legislador Kim Jong Min, quien obtuvo la mayor cantidad de votos, el alcalde de la ciudad de Suwon, Yeom Tae Young, así como los legisladores Noh Woong Rae, Shin Dong Kun y Yang Hyang Ja.En su discurso de aceptación del cargo - también por videoconferencia al estar en aislamiento preventivo-, el nuevo líder oficialista se comprometió a lograr victoria en la lucha contra el COVID-19 y en preparar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos.Asimismo, Lee añadió que discutirá en la próxima reunión entre oficialismo, Gobierno y Presidencia la posibilidad de brindar al pueblo un nuevo subsidio gubernamental por coronavirus.