BTS obtiene cuatro premios MTV

Photo : YONHAP News

BTS logró cuatro trofeos en MTV Video Music Awards, uno de los más importantes galardones de la industria discográfica estadounidense.Durante la gala, retransmitida en vivo el domingo 30 (hora local), el grupo fue anunciado como ganador en cuatro categorías: Mejor Grupo, Mejor Canción Pop, Mejor Canción de K-pop y Mejor Coreografia.De los cuatro galardones, el más destacable es el Premio a mejor canción pop, el cual recibió por su tema 'On', al ser la primera vez que un artista surcoreano obtiene ese mérito. Entre las nominadas figuraban canciones de estrellas mundialmente famosas como la interpretada conjuntamente por Lady Gaga y Ariana Grande, así como otras de Justin Bieber, Halsey, Taylor Swift y la banda Jonas Brothers.En tanto, el grupo femenino surcoreano Black Pink se alzó con el Premio a la Mejor Canción del Verano de los MTV Video Music Awards 2020 con 'How you like that'.