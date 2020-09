BTS debuta en el Nº1 del Billboard Hot 100 con 'Dynamite'

Photo : YONHAP News

BTS ha logrado el primer número uno en Billboard Hot 100 gracias a ‘Dynamite', convirtiéndose en la primera banda surcoreana en lograr ese puesto, según informó la revista estadounidense Billboard el 31 de agosto.El Hot 100 incluye todos los géneros estadounidenses de streaming, reproducciones de radio y datos de ventas.Según los datos de Nielsen, logró este primer puesto con 33,9 millones de reproducciones en línea y 300.000 unidades vendidas durante la primera semana. En cuanto a emisiones de radio, registró 11,6 millones de reproducciones.BTS ha liderado la lista de álbumes Billboard 200 en cuatro ocasiones desde mayo de 2018, con 'Love Yourself: Tear', 'Love Yourself: Answer', 'Map of the Soul: Persona' y 'Map of the Soul: 7'; pero es la primera vez que alcanza el número 1 en el Billboard Hot 100.'Dynamite' fue lanzado el 21 de agosto con gran expectativa, al ser el primer tema que los Bangtan Boys interpretaban totalmente en inglés. Su videoclip superó los 100 millones de visualizaciones en YouTube el primer día de lanzamiento, corroborando una vez más su gran fama a nivel planetario.Asimismo, BTS logró cuatro trofeos en MTV Video Music Awards, uno de los más importantes galardones de la industria discográfica estadounidense, tras ser elegido ganador en las categorías de Mejor Grupo, Mejor Canción Pop, Mejor Canción de K-pop y Mejor Coreografia.