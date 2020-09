Banco central estima renta per cápita en torno a 30.000 dólares

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea estima que la renta per cápita del país podría mantenerse en torno a 30.000 dólares, mientras el mercado anticipa - con cierto pesimismo- un fuerte descenso para la economía nacional en 2020.Los datos del banco central reflejan que la renta per cápita nominal de los surcoreanos retrocedió entre abril y junio un 1,2% respecto al trimestre anterior, y un 1,5% respecto a hace un año.En 2019, el ingreso per cápita nominal en Corea del Sur fue de 32.115 dólares, manteniéndose por encima de 30.000 dólares por tercer año consecutivo. Sin embargo este año, ante la pandemia del COVID-19 y la fuerte desaceleración económica surcoreana, preocupa que ese indicador quede por debajo de 30.000 dólares.El Banco de Corea considera poco probable que la renta per cápita marque ese retroceso, y como mucho augura una rémora del 1% en 2020, pues los pronósticos actuales estiman en -1,3% el crecimiento del producto interior bruto, y en un 0,3% el aumento del deflactor del PIB.También recuerda que el tipo de cambio podría ser una importante variable, pues según los cálculos del banco central, si el precio del dólar no sube más de lo previsto, la renta per cápita no bajará de los 30.000 dólares. De hecho, enfatiza que aunque el PIB nominal registrara un crecimiento negativo del -2%, al agravarse la repercusión económica del COVID-19, si el tipo de cambio se mantiene en menos de 1.255,6 wones por dólar, la renta per cápita continuará por encima de esa cifra.